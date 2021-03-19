中美會談開場致詞要點一覽 互斥對方不是

沙利文、布林肯、楊潔篪和王毅（左至右）舉行面對面會談。

美國總統拜登上任後的中美高層首次會談，周四（18日）在美國阿拉斯加展開，中美官員在開場發言已激烈交鋒，毫不留情地互相指摘。以下是中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅，以及美國國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文的講話要點。

布林肯

●美國致力以外交方式作領導，促進美國利益和加強以規則為基準的國際秩序

●如果與以規則為基準的國際秩序背道而馳，世界會變成「強權即公理和勝者全取」的局面，這樣會很暴力及不穩定

●密切關注新疆、香港和台灣事務、中國對美網絡攻擊及經濟脅迫盟友的行為，強調這並非只是中國內部事務

●上任後曾與全球約百個盟友及外交官交談過，他們對中國行徑深表憂慮，但很高興美國重新與盟友合作

沙利文

●美國不尋求與中國衝突，但歡迎激烈的競爭，會力挺美國固有原則、國民及盟友

●中美對話不是說教，亦不是迂回的聲明，而是讓雙方解釋各自的出發點

●美國成功的秘訣是一個能審視自身缺點、持續不斷地尋求改進的自信的國家

楊潔篪

●中方主張和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，主張維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，而不是以一小部分國家制定的規則為基礎的秩序

●世界上絕大部分國家並不承認美國的價值就是國際價值，不承認美國說的就是國際輿論，不承認少數國家制定的規則就是國際規則

●美國有美國式的民主，中國有中國式的民主

●美國在人權等方面存在很多問題，應當做的是改變形象，管好自己的事，而不應自己的問題沒解決好，向世界轉嫁矛盾、轉移視線，不應對中國的人權、民主說三道四

●希望美方改變零和博弈思維，放棄「長臂管轄」等錯誤做法，不要濫用國家安全概念干擾兩國正常貿易往來

●台灣、香港、新疆是中國領土不可分割的部分，中方堅決反對美方干涉中國內政行徑，將繼續作出堅定回應

●美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。與中國打交道，就要在相互尊重的基礎上進行。歷史會證明，對中國採取卡脖子的辦法，最後受損的是自己

王毅

●中國的正當權益在過去幾年受到無理打壓，中美關係遭遇前所未有的嚴重困難，這種局面損害了兩國人民利益，損害了世界穩定與發展，不應再繼續下去

●要求美國徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑，「美國的老毛病要改一改了」

●對於美國在香港問題上再次制裁中國，形容「不是正常的待客之道」