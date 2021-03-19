旱情殃及晶片業　傳台積電花2億新台幣訂上百輛水車

台灣出現近半個世紀以來最大的旱情，影響用水量龐大的半導體產業，令晶片廠陷入缺水危機。台媒周五（19日）報道指，台經濟部部長王美花預告，或將加大節約工業用水的力度。市場傳出全球晶片代工龍頭台積電預訂上百輛水車，將花費逾2億元新台幣（約5,500萬港元），台積電不置可否。

王美花要求台灣各界為旱情作最壞打算，部分地區工業用水的節水率可能會再上調4個百分點。台行政院長蘇貞昌周四（18日）曾表示，不會調整民生用水，對於1,817戶每月萬噸以上的用水大戶，則要開始計劃徵收耗水費，但向已節水或使用再生用水者提供優惠，並協助困難戶。蘇尊重水利署的計劃，最快明年實施徵費。

由於旱情嚴峻，新竹、苗栗與台中部分工業戶節水率已達11%，台積電與聯電部分廠區開始派水車小量載水。主要供應新竹水源的寶二水庫蓄水量只有約9.9%，為防旱情加劇，市場傳出台積電已預訂上百輛水車。台積電表示不評論市場傳言，目前部分廠區執行水車小量載水，並非支援營運，主要是為增加用水彈性，並預先作準備，強調生產未受影響；又指目前沒法提供具體水車費用，仍要視乎旱情變化。