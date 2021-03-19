涉利益輸送　光大實業前董事長和副總經理遭雙開

中紀委周五（19日）通報，中國光大實業（集團）有限責任公司前黨委書記、董事長朱慧民，涉嫌受賄、違法放貸、重婚罪等4罪名，被黑龍江省監察委員會開除黨籍和公職。該公司前黨委委員、副總經理黃智洋同日被雙開。有報道指，兩人去年受查，與他們任職光大銀行期間的利益輸送案有關。

通報指，朱慧民搞兩面派、做兩面人，向組織提供虛假情況；違規使用公款購買消費貴州茅台酒；更隱瞞配偶、子女移居國外等情況，長期與他人以夫妻名義共同生活，涉嫌重婚犯罪。他又利用職權為親屬牟取利益，違規審批貸款、插手工程項目，收受他人巨額財物，涉嫌受賄犯罪；又利用職務便利，非法佔有公共財物，涉嫌貪污犯罪；違反國家規定發放貸款，數額特別巨大，造成特別重大損失，涉嫌違法發放貸款犯罪。

另外，黃智洋簽訂虛假協議，向組織提供虛假情況，隱瞞家庭房產，違規收受禮品禮金從事營利活動；不正確履行職責，私自留存舉報信件；利用職權或地位形成的便利條件，為他人謀利，收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

資料顯示，現年54歲的朱慧民是河南扶溝人，自2000年1月進入光大銀行鄭州分行工作，歷任支行行長、分行黨委委員、行長助理、副行長。而現年52歲的黃智洋是河南羅山人，曾擔任光大銀行人力資源部副總經理、鄭州分行黨委委員、副行長、中國光大實業（集團）有限責任公司黨委委員、副總經理等職位。