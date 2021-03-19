沙塵肆虐6省區　蘭州塵污未平又臨一波

甘肅省蘭州受連日沙塵籠罩後，周四（18日）有所減弱。但中央氣象局表示，周五（19日）早上8時至翌日早上8時，包括甘肅在內的6個省區會迎來新一輪沙塵天氣。

蘭州周五的市區沙塵情況較前一日好轉，能見度約500米，空氣質量仍處於嚴重污染級別，每立方米的懸浮微粒PM10濃度達1,000微克，隔着口罩都能嗅到泥土的味道。蘭州氣象部門估計，周五傍晚會出現新一輪沙塵天氣，到周六（21日）天氣方轉晴，氣溫逐步回升。

中央氣象局在周五早上6時繼續發出沙塵暴藍色預警，並指當日早上8時至翌日早上8時，內蒙古西部、新疆東南部及南疆盆地、青海北部及東部、甘肅中北部、寧夏中北部及陝西北部6個省區有揚沙或浮塵，而內蒙古西北部及新疆南疆盆地將有沙塵暴。

另外，沙塵暴天氣亦將影響台灣。台灣的中央氣象局周五表示，根據最新氣象預報及空氣品質模式模擬資料，大陸甘肅及內蒙古地區周五持續出現大範圍沙塵天氣，受大陸北方冷高壓系統移動影響，沙塵逐漸向東及向南移動。台環保署研判，大陸沙塵下周日（21日）晚間將隨東北季風增強或大陸冷氣團南下影響台灣的空氣品質，全台多為橙色提醒等級，西半部地區局部達紅色警示等級。