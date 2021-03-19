廣東去年結婚登記數最多　內地總數跌破900萬對

內地傳媒周五（19日）引述民政部數據指，國內結婚登記每況愈下，2020年僅得813.1萬對，跌破900萬大關，預計晚婚及不婚人數會持續增加。在31個省級行政區中，結婚數最多的是廣東，有63.3萬對，但同時在離婚數中排行第4；超過27萬對的河南則成為離婚排行的首位。

數據顯示，目前主要的結婚年齡介乎25至29歲，預測未來的「95後」至「00後」陸續步入適婚年齡，因人口減少結婚人數會繼續下降，但亦有可能因新冠疫情而影響結婚人數。此外，現時國民會隨着受教育程度提高、大城市化、經濟壓力及婚姻觀念改變，而不斷推遲結婚年齡。

結婚人數最多的前3個省分別是廣東、河南及四川，其中廣東是常住人口的第一大省，年輕人及適合群體也比較多；但離婚數亦高企，可能是雖然城市化率高，擁有廣州、深圳兩個一線城市，但婚姻觀念相對保守所致。另外，離婚對數最多的前3位為河南、四川及江蘇，其中頭7位的離婚數都超過20萬對。

國內有招聘網站發布《2021中國女性職場現狀調查報告》，64.1%職場上未婚的受訪女性認為「婚姻不是必選項」，而53.6%男性則認為「經濟條件不支持」是不婚的主因。隨着單身人數不斷擴大，預計2021年該數字會攀升至9,200萬人。