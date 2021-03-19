台增6宗境外輸入　下周一起接種阿斯利康疫苗

台灣的中央疫情指揮中心周五（19日）公布，當地新增6宗新冠肺炎境外輸入個案，分別自菲律賓、美國、巴拉圭及印尼。指揮官陳時中在晚間宣布，經專家評估，英國藥廠阿斯利康及牛津大學共同研發的新冠疫苗接種後可預防感染以及重症風險，接種效益大於副作用，決定由下周一起（22日）開始接種。

陳時中表示，專家認為民眾對於疫苗仍有遲疑的狀況，並建議由台灣的行政院長蘇貞昌及他本人帶頭開打，但目前仍沒定案，需尊重兩人的個人意願，但他強調：「我個人是沒問題。」

指揮中心發言人莊人祥表示，首批配送4.45萬劑阿斯利康疫苗，截至中午僅剩連江縣因天候因素尚未送到，其餘56間醫院均已收到疫苗，並將於下周一起，提供予專責病房、負壓隔離病房或負責採檢之醫事人員接種，分配時以各專責醫院回報的第1、2級風險等級擬接種人數做為依據，凡是願意接種人數超過500人的醫院，就有較高機會納入合約醫院。

專家又建議，因服用避孕藥與接受賀爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象先暫緩接種。另接種疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫。