陽關林場遭剃頭式伐木　官方公布存毀林開墾等問題

甘肅敦煌防護林早前傳遭非法「剃頭式」伐木，引起社會關注。自然資源部、生態環境部、國家林草局調查組周五（19日）公布調查情況。當中指出，防護林被毀的問題主要出現在陽關林場西南片區，該處林場出現違規佔用防護林，並建設葡萄園、棗園等果園，同時違規佔用林地修築工程設施，出現亂砍亂伐的情況。

調查組指出，林場部分樹木因缺水而嚴重枯損，導致防護林防風功能減弱。另發現違規挪用國家森林生態效益補償資金，以及違規批准企業承包林地等情況，間接導致陽關林場防護林質量下降等問題。省當局表示已確定整改方案，要求該市重新研究制定水資源分配，糾正林場原林權證問題，並查處無證採伐、違規林地承包等問題。

同時，甘肅省已成立整改工作指導組，對核實了的具體問題已經啟動整改工作，同時，針對可能存在的失職瀆職行為，酒泉市委市政府已組成專案組進駐敦煌市，開展對有關部門、單位監管不力、履職不力等問題的調查工作。

另外，自然資源部、國家林草局將在全國范圍內對林權的確權登記工作深入調查研究，對歷史遺留問題進行清理規範；國家林草局將進一步加強防護林、公益林管理的規範化建設，切實加強監管。