保定一家5口滅門案　村民指兇手性格內向

河北保定市日前發生一家5口滅門案，兇手張某光行兇後自殺。內媒周五（19日）報道，有村民表示，兇手張某光經常與患有精神病的母親在家中吵架，由於他不常説話看似傻乎乎，因此不少村內人都懷疑他遺傳母親精神問題。另外，受害人與張某光的家共用一面牆，前者與張母關係良好，過去20多年未有矛盾。

有內媒記者周四（18日）親訪齊家營村，發現村外的警戒封鎖雖已解除，但因各入口都由村幹部巡視，因此外人難以進入。有多名村民表示，張某光與其母親同住，常聽到他們二人的爭吵聲，但他卻從未與其他村裏人爭執；之前其家裏人不同意帶回來的對象，自此就好像受了刺激，幾年來都沒在工作。他的性格內向，平時也不怎麽出門。

另有村民指，受害人之一的張某綠是全家的唯一男性，他患有腦梗且一家都是老小，不可能打得過兇手。而其前妻所生的大女兒則向內媒透露，自己曾與張某光是小學同窗，但未發現他有任何異常；之前父親生病，其母親亦有前來問候。目前，疑犯家屬未與受害人家屬聯絡，5名受害人已在周四（18日）下葬，而警方會在15日內向家屬提供進一步消息。

據此前報道，齊家營村在周三（15日）發生一宗，死者為65歲的張某綠，59歲的陳某英（張某綠妻子），29歲的張某梅（張某綠二女兒），6歲的崔某琪（張某梅大女兒），2歲的崔某諾（張某梅二女兒）。經對現場血漬對比，初步認定為張某光持刀殺害，他其後在案發現場自殺。