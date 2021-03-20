被揭假冒他人身份讀書　官員獲諒解

山西芮城縣一名姚姓男子27年前為求復讀考過中考，受父親及班主任的幫助下改名換性，假冒一名不上學的楊姓男子讀書，並靠個人努力成功當上該縣人力資源和社會保障局副局長，名字亦沿用至今。事件在27年後東窗事發，當年的班主任受紀檢委調查後承認協助頂冒之事，公安局受監委會要求已將姚某登記的名字注銷。被冒用身份的楊某表示，上學的確是人家上的學，考試也是他自己考。

真名為姚會乾的副局長自1994年起，就用了當年的應考生楊興華的名字復讀。因為復讀生的錄取線比應屆生高，因此其班主任就受其父親兼同事姚父之託參與造假，在體檢表、準考證上簽字作實，過程中從未收受任何好處。

直至上月，監委會向縣公安局發出了監察建議書，內容提到因姚某及楊某的身份證號碼不一致，而楊某對姚某繼續使用其姓名等身份信息無議，且姚某取得的學歷學位是其取得公職人員身份及工作崗位的必要條件，因此考慮了時代背景、社會穩定及幹部隊伍穩定等因素，就建議公安局注銷其戶口。

姚某拒絕回答內媒記者的有關提問。其實，楊某早在幾年前得知自己身份被冒用，後來又有紀檢委及公安局因人口普查而找他調查，稱他與姚某的身份相似度較高。他坦言，是自己學習不考，也沒去考試；只要不影響其子女，也可以叫此名。