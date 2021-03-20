整形手術出意外誤女子一生　智商僅如1歲嬰兒

內媒周五（19日）報道，廣東深圳市一名女子早前接受隆鼻手術時，因麻醉後突然心跳暫停，經搶救後需入住重症病房，治療10個月情況仍無好轉，智商變得像1歲嬰兒，失憶且精神異常，證實為6級傷殘。當地衞監所稽查科立即介入調查，發現涉事整形機構及醫生均持牌照，但事發時未有適當搶救。受害人父母認為，機構明顯有責任。

31歲的小麗（化名）在南山區松坪山的某整形機構先做了眼瞼修復，之後在接受局部麻醉時心臟驟停，醫生立即施救。雖然送院後接受很長時間的治療，但因當時大腦長時間缺氧，導致其治理能力嚴重受損，生活上無法治理，時而出現幻覺，認知水平也下降。父母教了上百次才能讓小麗説出自己名字，並認得他們。國內多名專家診斷後都告知其父母，小麗未來可能終身要有陪護。

內媒記者曾在周二（16日）陪同小麗父母到訪涉事機構尋求解釋，惟機構負責人起初拒絕受訪，及後出面表示採訪可預約時間，至於麻醉師及醫生的資質問題，就叫他們自己去查。稽查科表示，其中一名醫生是外國醫生，但無通過國家的美容主刀醫師備案，因此對機構及該醫生作出了相應處罰；同時建議小麗父母去做事故鑑定確定責任誰屬，有利提出協商賠償。