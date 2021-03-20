家長指控職員虐待女兒　幼兒園管理不當遭罰款

台灣台南市一名家長控告幼兒園，指園方疑用橡筋將2歲女兒的雙手綁起並留下勒痕。台南教育局調查後發現女童當日亦曾被罰企15分鐘，指園方做法違規，罰款10.5萬新台幣（約2.8萬港元），但同時認為園方令女童手腕受傷之說欠直接證據。女童母親表示不滿結果。

台南永康區一名彭姓女子上月4日於教育局指控幼兒園虐童，指女兒手腕出現勒痕，經醫生診斷為線形擦傷或瘀傷，懷疑女兒遭園方職員不當對待，但園方否認虐童。教育局及社會局翌日到場調查，社會局認定相關職員的行為違反兒權法，裁處6萬新台幣（約1.6萬港元）罰款，教育局亦就園方不當管教、師生比不合規及未依規定編班等管理疏忽，開出4.5萬新台幣（約1.2萬港元）罰款。

另外，教育局上月底亦召開由專業人士及家長團體組成的委員會，調查懷疑虐童的案件。委員認為，目前的人證物證不足以推論女童受傷與相關人士有直接關係，會另組小組再深入調查，重申會嚴懲任何不當管教或虐童個案。彭姓女子周四（18日）在Facebook上批評教育局的裁決，認為等待調查結果的時間煎熬，又指摘教育局的調查進度及細節不清，令人失望。園方表示案件已進入司法程序，會靜待調查結果。