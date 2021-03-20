逾百年歷史鐵路遺址　無人維護驚變垃圾崗

河北擁有過百年歷史的京張鐵路的張家口段本該受到文物保護，但內媒周五（19日）報道，該鐵路段竟被附近居民隨意扔棄垃圾及廢水，地方無人維護寸草逢生，近年來更設步行街開設小食店。文物遺留至今落得如此境況，橋東區文化廣電和旅遊局稱對現狀知情，已連同有關單位發出整改督辦單，要求單位將垃圾問題辦妥。

內媒記者近日走訪上址，發現該火車站（北站）的站前廣場被改造成收費停車場，出站口兩側用房也都出租給個人，開設小商店、飯店等。鐵軌兩側垃圾五花八門，如膠袋、破舊車胎、膠廣告牌等。建於20世紀30年代的兩層青磚小樓調度室，其二樓的木質窗戶玻璃破碎，裏面放滿雜物。有居民表示，該站自2014年7月停辦列車業務後，站內就呈荒廢；居民看站無人管理，就紛紛將廢水傾倒於鐵路兩側，夏天更老鼠、蚊蟲為患。

此外，老鐵軌上去年中開始建設了步行街，兩側搭建臨時建築，設計了100多間門店出租，以小食品製作為主。有居民指小食店每天營業到晚上10年多，雖然不擾民但油煙味刺鼻。另有當地居住的人為此景概嘆，京張鐵路本應是全體張家口人的驕傲，如今文物保護單位無人維護，又為求趕上潮流作商業開發，實在令人沉重。