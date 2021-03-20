少年酒吧充闊佬花光老父積蓄　家人質疑違法

廣西柳州農民張先生早前發現銀行戶口內28萬元（人民幣，下同，約34萬港元）存款不翼而飛，後來發現是遭15歲的兒子偷偷拿到酒吧消費。按規定，酒吧禁止未成年人內進，但張先生的兒子卻先後18次在店內消費，家人質疑酒吧違規，已將事件向當地市場監督部門反映，並希望取回部分款項。

張先生今年2月到銀行提款準備過年用時，發現存款不翼而飛，於是翻查帳目，得知所有存款都轉到同一個帳戶。經質問，兒子才承認到當地酒吧消費，錢都轉給酒吧姓羅的負責人。張先生的兒子在酒吧先後24次購買每瓶價值8,888元（約1.1萬港元）的高檔香檳，最多一次消費金額更達3萬多元（約3.6萬港元）。

據張妹表示，哥哥是單親爸爸，靠種果樹賣水果維生，由於工作忙，平日對兒子疏於照顧。事發時正值寒假，姪兒第一次因為慶祝生日邀請同學和朋友到酒吧並請客，因為新奇和滿足感，之後便一發不可收拾。張妹又稱，該名羅姓負責人是酒吧的營業經理，收入以賣酒水為主。對方每天下午都會發訊息給姪兒叫他過去，又提醒他交錢，認為有誘導消費之嫌。

由於存款是張先生的全部積蓄，打算留給兒子讀書。事發後他曾企圖聯絡酒吧負責人私下解決，但對方只是一直拖延。無奈之下，張先生求助媒體，又向相關部門反映。據了解，張先生已申請法律援助，兒子就讀的學校和當地管理部門也經已介入。有律師指出，案中當事人只得15歲，屬限制民事行為能力人，對於其超出年齡、智力相適應範圍的消費行為，家長可以主張撤銷，雙方可透過協商或司法程序分擔費用。