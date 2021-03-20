內地新增4宗確診　西安女檢驗師打2劑疫苗仍感染

內地周六（20日）公布新增4宗確診病例，全部為境外輸入。陝西省西安市第八醫院隔離區一名劉姓女檢驗師周四（18日）凌晨確診感染新冠肺炎，據內地官媒報道，劉女已完成接種2劑新冠疫苗。有專家指出，新冠疫苗保護率並非100%，像醫護人員高風險人群，即使接種後仍需注意個人防護。

過去一日廣東報告2宗新增輸入確診個案，江蘇、浙江各一宗，同日新增8宗境外輸入無症狀感染個案，全國至今累計90,087人確診，4,636人病亡。西安市第八醫院為省、市兩級新冠肺炎患者定點收治醫院，而劉女則為該院隔離封閉病區檢驗科一名檢驗師。自3月4日開始，她一直在醫院隔離區工作，主要負責患者的核酸釆集、實驗室檢驗工作。該院檢驗科醫務人員表示，今年1月底和2月初，劉女便先後完成接種2劑疫苗。

中國疾病預防控制中心前流行病學首席科學家曾光指出，國產疫苗預防重症病例有效率在90%以上，總體保護率在70%以上，接種疫苗後是比較安全，但非絕對。疫苗在國內已接種了數千萬人次，安全性和有效性都得到充分證實，大眾不必因這一病例而產生懷疑。

他又指出，專治新冠病人的醫院是病毒存在和傳播的高風險區域，這正好說明優先為醫護人員接種疫苗的重要性，也說明醫護人員接種疫苗後的防護工作只能加強、不能鬆懈。針對這病例，曾光關心兩個問題，包括病人是否為非重症病例，治療進展如何？其次，病例周圍上千人的核酸檢測均無感染，是否顯示其傳染性不強？