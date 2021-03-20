帶移植器官上機需另購票　醫生批航空公司違反規定

江蘇省無錫市人民醫院副院長陳靜瑜周五（19日）在微博發文，投訴四川航空公司要求醫院需為用作移植的人體器官另購機票，原因是器官運載箱超過規定攜帶尺寸。陳靜瑜質疑航空公司做法，已違反國家建立人體捐贈器官轉運綠色通道的規定。川航事後回應對事件高度重視，會妥善處置。

陳靜瑜表示，當天北京中日醫院移植團隊需乘坐由空中巴士A332執飛的川航3U8882航班，將一個由愛心人士捐獻的肺部運往四川進行移植。團隊早一日向航空公司報備時，卻被告知運載器官的箱超過規定攜帶尺寸，需另購機票，團隊無奈照做。陳強調這是5年來第一次遇到的情況，又指國內其他航空公司均全力支持器官轉運綠色通道工作。

據了解，內地多個部門於2016年5月曾發布有關建立人體捐獻器官轉運綠色通道的通知，人體器官獲取組織運送器官時，可按需要向航空公司客服通報所乘坐的航班，通關時攜帶移植中心器官接收確認書，而器官運載箱應在顯眼位置貼上專用標誌。但對運輸箱的尺寸和超出尺寸是否需要另外購買機票等，未有明確規定。

川航客服人員周五回應查詢時稱，器官箱的尺寸應和帶上飛機行李的尺寸標準一樣。如超出尺寸，只能作為佔座行李運輸，需購買機票。如遇緊急和特殊情況，工作人員會盡量協助。同日川航企業文化部工作人員則回應稱，已注意到上述情況，正透過多渠道嘗試聯繫當事乘客，盡力妥善處置。