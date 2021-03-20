三星堆遺址新發現6座祭祀坑　出土逾500件文物

四川省文物考古研究院周六（20日）在成都召開「考古中國」重大項目工作進展會，通報該廣漢市三星堆遺址考古發現與研究成果，新發現6座祭祀坑，出土金面具殘片、青銅神樹、象牙、玉石器等逾500件文物。

三星堆遺址早於上世紀20年代末發現，位於四川省廣漢市三星堆鎮，面積約12平方公里，核心區域為三星堆古城，面積約3.6平方公里，是四川盆地目前發現夏商時期規模最大、等級最高的中心性遺址。1986年，考古人員發掘1號和2號坑，出土青銅神像、青銅人像、大玉璋等逾千件文物，推斷其年代相當於夏代晚期至商周之間。

考古工作者於1987年提出「三星堆文化」命名，1988年遺址由國務院公布為全國重點文物保護單位。這次通報的3至8號坑為祭祀坑，是於2019年11月至2020年5月發現，均呈長方體，規模由3.5至19平方米，考古人員認為，此發現有助於推動三星堆文化研究。

北京大學考古文博學院教授孫華稱，這次發現讓考古工作者更完整地掌握了當時神廟或者是宗教場所的樣貌，有助復原當時其內部的空間，就能知道當時的祭祀場所是怎麼一回事。