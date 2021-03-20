全球幸福報告公布　台灣抗議被列中國一省

聯合國周五（19日）公布「2021年全球幸福報告」（World Happiness Report 2021），台灣排名從去年的25位上升至24位，蟬聯東亞排名最高的地區。報告按慣例將台灣列為中國一省，惹來台灣駐紐約辦事處抗議，並在報告的貼文留言，批評聯合國做法抹殺了台灣人的努力。而國台辦周六（20日）批評民進黨圖推翻九二共識，根本沒有改善兩岸關係的誠意。

台駐紐約辦事處在Twitter稱，台灣就是台灣，其在這份報告中的名稱錯誤，令人無法接受；又指他們的生活品質奠基於蓬勃發展的民主，自由與人權受到維護及保障，跟中國大陸不一樣。

報告指出，與大陸、香港、南韓、日本相比，台灣的新冠病毒感染率最低，這與台灣吸取了2003年沙士的經驗、防疫反應迅速、疫情調查紮實、旅客入境檢疫嚴格、個人防護裝備等資源分配得宜、政府訊息透明傳遞、民眾自我防護意識高等因素有關。今年報告排名頭三位依次為芬蘭、丹麥和瑞士，其他亞洲國家和地區排名分別為新加坡排名第32；日本、南韓分別排第56和62；香港、大陸則排第77和84。

另陸委會主委邱太三周四表示，九二共識在台灣已引發爭議，提出兩岸可以「建設性的模糊」推進交流。國台辦發言人朱鳳蓮周六回應稱，2016年民進黨上台後，單方面否定九二共識，目的是企圖改變一個中國的法理與事實，改變兩岸和平發展的局面，是兩岸關係陷入緊張動盪的根源。以所謂建設性的模糊否認兩岸同屬一中，只能證明民進黨當局繼續打算通過玩弄文字游戲與兩面手法，模糊焦點、混淆視聽。