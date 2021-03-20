中美關係開局不順　美媒料難重啟雙邊關係

美國總統拜登任內首次中美高層戰略對話周五（19日）正式閉幕，鋒利言詞為雙方關係立下冰冷開局。美媒《華盛頓郵報》指出，今次是拜登政府首次領教到中國「戰狼外交」作風，打破重新釐定雙邊關係的可能性。

報道指，今次會晤毫無外交禮節與手腕可言，中方作風比美國前總統特朗普任內任何公開會談更為強勢。「戰狼」一詞出自2015年一套中國愛國電影《戰狼》，由於中國外交部發言人趙立堅常在Twitter發表引戰言論，與批評中國的外國人士唇槍舌劍，引來不少中國外交官倣效，戰狼變成中國外交官的代名詞。

報道分析稱，趙立堅之舉反映中國大範圍改變與世界往來方式，種種因素造成這次的會談局面。外界關注，會晤是否顯示中美未來關係的基調。有美媒分析認為，美國過去一周在亞洲展開旋風外交，如與日本、印度和澳洲舉行「四方安全對話」領袖會談等，預示了美國對華政策將會持續強硬。

另有美媒認為，中國大幅提高科研投入的目標，力圖超越美國成為科技霸主，不過雙方在基礎研究方面的支出仍有巨大差距。拜登政府可能推出冷戰以來最有力的產業政策，確保在關鍵技術上的領導實力，也試圖擺脫供應鏈依賴中國。