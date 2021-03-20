白宮指中方演說誇張　針對國內觀眾

一連兩日的中美高層戰略對話火藥味濃厚，出現開場白超時等罕見畫面。美國國務院及白宮其後都指摘中方針對國內觀眾「做騷」，強調戲劇性行為無阻美方表明立場及期望。

白宮副發言人巴埃爾（Karine Jean-Pierre）周五（19日）表示，美方知道中方誇張的外交演說是針對國內觀眾，雖然對話過程艱難，但不會讓對方的戲劇性行為阻礙。國務院發言人波特（Jalina Porter）指，中美高層外交人員在阿拉斯加州進行了嚴肅的討論，強調不會讓中方的誇張表演妨礙美國此行目標。

有分析不排除中美今次對話是「先兵後禮」，為了各自國內政治需求而刻意在媒體鏡頭前表現強硬。中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅，更罕見在外交場合講出強硬的通俗用語，包括意指西方人、帶有特定政治含義的「洋人」一詞，被視為呈現中國崛起的證明。

對中美高層戰略對話以硝煙開局，負責東亞事務的美國前副助理國防部長克林克（Heino Klinck）並不意外，並指總統拜登任內首次中美會晤不太可能出現任何明顯妥協。拜登親信、民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）接受日媒訪問時指，重啟美中交流是有價值的，美日都有必要對華採取更嚴厲姿態。