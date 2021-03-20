前副外長傅瑩籲中美解決分歧　有更好條件改善關係

「中國發展高層論壇2021」周六（20日）在北京召開，前中國外交部副部長、清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩在會上表示，中美現時分歧再大，都比50年前的敵對關係狀態有更好條件改善關係，又認為中美應合作共贏，實現和平共存。

傅瑩指，中美關係經歷了一段劇烈下滑的困難階段，中方對美方近年的錯誤做法不太理解和無法接受，令兩國關係似乎進入平台期，未來會再度下滑還是穩定下來恢復正常，關鍵在於中美能否在同一國際秩序框架內解決彼此合理關切。她指，中美關係不僅關乎兩國利益，更關乎世界，而中美已經是一種深度相互依存的關係，過去幾年的實踐也證明全面脫鉤不符合雙方根本利益，並希望中美雙方冷靜客觀地面對和解決分歧，合作雙贏，而非拉幫結派、你輸我贏的爭鬥。

美國前國務卿基辛格在會上透過視像發表演說，指他50年前首次訪華與今天的中國無法相比，形容中國發展的巨大變化令人難以置信。他稱，中美有不同文化和歷史，對一些事情的看法難免不同，但現代科技、全球化傳播和經濟全球化，都要求雙方付出比以往更大的努力推進合作；強調中美之間積極合作，對世界和平與繁榮很重要。