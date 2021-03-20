法國參議員無視施壓　強調與台關係無需北京同意

法國參議院友台小組主席里夏爾（Alain Richard）因計劃訪問台灣引起大陸不滿，遭駐當地的大陸大使盧沙野致函要求取消行程，惟法外交部稱議員有出訪的自由。法媒周周四（18日）刊登里夏爾的訪問，他表示法國與台灣的關係無需北京同意。

里夏爾表示，大陸批評法國組織與台灣之間進行官方交流已不是新聞，但現在陸方外交官似乎對任何可能威脅「一個中國」立場的公開舉動，都不會放棄表達不滿的機會。而他接獲陸方大使發出這樣的信件，更是近年第一次。

被問法國與台灣的官方接觸，是否需要因為北京的施壓，被迫採取特殊的外交途徑，里夏爾表示，台灣在當地有代表機構，以辦事處的形式存在，確保一切有效的連繫。法國也像其他大國一，也在台北設有幾乎等同外交地位的法國代表機構。

對於大陸使館態度近期被指轉趨強硬，里夏爾認為這無疑是呼應北京當局的政策。他又指，2016年當民進黨和蔡英文贏得台灣的總統選舉後，大陸的外交政策便出現轉變，不但改變對台的官方論調，也中止或破壞雙方之前的合作協議。他又警告，大陸正透過展現其軍事力量，擴張區域影響力，尤其是與其彵國家共享的海域上。