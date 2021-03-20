軍嫂爆丈夫與「軍二代」有染　東部戰區︰已處分

江蘇蘇州一名解放軍軍人的妻子，周二（16日）在網絡上曝光其丈夫顧炎與另一名女軍人沈靜雯有染的細節，更指後者為「軍二代」，曾公然要求兩人離婚；該文在3日內閱讀量超過10億。顧炎所屬的解放軍東部戰區周六（20日）通報稱，經調查確認指控屬實，決定黨紀處分顧某及其沈某，並調職處理。但有網民批評處罰過輕。

據女事主袁某交代，她與顧炎是初中同學、高中校友，後來顧入讀軍校，事主則去了醫科大。到2013年兩人相戀，2016年登記結婚，育有一子。但到2020年受疫情影響，顧炎因軍隊封鎖，與妻子8個月未見，期間出軌。

據稱，顧炎去年6月在軍隊解封後回家，卻性情大變，多次打罵妻子；隨後更謊稱軍隊提前召回以與情婦沈靜雯私會。謊言遭拆穿後，顧拒不承認出軌，沈更在社交平台詛咒女事主的兒子，更藉自己的軍隊背景多次威脅事主。沈靜雯的父親是沈斌，早期曾任駐蘇州裝甲旅政委副師職，後轉業至蘇州退役軍人事務局副局長。

袁某指，原希望與丈夫重修舊好，去年8月帶生日禮物到宿舍探望顧時，卻赫然發現沈在場，後者更面對面公然叫板，要求兩人離婚，並表示「只要你離婚，我們立即在一起」。袁忍無可忍，向軍方政委、紀檢處舉報。經軍隊調解，顧一度浪子回頭，但沈聽說後又從中作梗，從南京趕回蘇州挽回，更揚言會傷害袁某。袁遂在網上曝光事件部分內容。

袁某續指，沈家其後多次派人到事主工作單位游說，指不想影響顧和沈的從軍事業，要求袁刪除曝光內容，威脅事主及家人或需負上刑事責任。事主曾一度妥協，接受賠償等提議，然而，沈家此後卻遲遲未履行協議，事主驚覺受騙，日前遂發文揭露事件全部細節。