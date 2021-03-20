鍾南山：疫苗效果不僅看保護率高低 好疫苗需多年發展

中國工程院院士鍾南山周六（20日）強調，保護率並非判斷疫苗好壞的唯一指標，需要綜合考慮安全性、保護時長、是否易於運輸和儲存等情況。對於中國疫苗的研發進度，鍾南山指出目前上市疫苗均為緊急使用，並認為一個良好的疫苗需要若干年時間發展，無法一蹴而就，目前仍鼓勵發展多類型疫苗。

鍾南山當日以視像方式出席上海第十​​七屆國際絡病學大會。他在會上提到，據世界衞生組織統計，截至2021年1月12日，全球共有15款疫苗進入三期臨床測試，63款進入臨床研究，172款正在進行臨床前研究。目前內地有兩款滅活疫苗緊急獲批使用，有效率達78%和79.34%。

內地近期陸續發現進口冷鏈食品帶有新冠病毒。鍾南山表示，目前仍無法確定冷鏈運輸散播病毒和傳人的可能性。現階段仍須注意消毒、勤洗手。另因應市民衞生意識提高，自去年底開始的流感高峰期縮短了6星期。南方與北方省份的醫院流感病例數，較往年分別下降63.9%和81.6%。

另外，當局日前篩查了市面上650種註冊中成藥方，證實227種具有抗病毒及抗炎症作用。當中，連花清瘟膠囊被發現可以抑制新冠患者體外病毒，同時降低炎症症狀，提高病愈恢復率。相關論文早前已在國際學術期刊上發表。