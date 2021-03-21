3歲女慘遭虐待致死　惡毒繼母判囚10年半

四川成都彭州市一名3歲杜姓女童，早前慘遭身為幼稚園教師的廖姓繼母虐待致死，引起輿論關注。廖女被捕後否認虐待，辯稱不小心拉着女童撞上牆壁所致。案件上周六（19日）彭州市人民法院一審宣判，廖女犯故意傷害罪、虐待罪，兩罪合併判處有期徒刑10年半。

內地傳媒報道，杜的親生父母於2018年5月離異，杜女被判給父親撫養，其姊姊則判給生母劉某撫養。劉某憶述，她尚未與前夫離婚，前夫已和廖某有染，離婚後，前夫隨即與廖另組家庭。至去年4月29日凌晨5時斗，劉突然接獲前夫來電，指杜女死了，她隨即從外地返回。劉驚見女兒滿身瘀傷，懷疑死因不簡單，於是要求第三方機構驗屍，確認死因為「顱腦損傷致急性中樞神經功能障礙」。

警方通過鑑定後認為，杜的傷勢不可能是一次暴力所形成，於是帶走其生父及廖女調查，惟兩人矢口否認。直至警方翻查廖的手機，發現她曾搜索「過失殺人罪怎麽判刑」等字眼，於是集中審問廖女，她才承認曾因杜吃東西時不聽話，拉着她往牆邊一甩。檢方其後以虐待罪起訴廖女。

庭審時，廖辯稱是管教期間失手所致，又指未發現外傷，故未有即時帶杜求醫。惟杜的親屬認為廖的證供前後不一，且在幼稚園其他老師的證詞中，杜女午睡期間曾夢囈「媽媽，別打我」，劉某也證實女兒十分害怕廖女。至於杜的生父則在證供中提到，廖曾在他面前體罰女兒，「但都是在能接受的範圍」。另劉某認為，檢方僅以虐待罪起訴廖女，未能給予重罰，遂聘請律師，重新梳理並提交證據。

案件上周六在法院一審第2次開庭，檢方採納了劉某代表律師提交的證據，加控廖女故意傷害罪。法庭最終當庭宣判，廖犯故意傷害罪，判處有期徒刑10年，犯虐待罪，判有期徒刑1年，兩罪併罰下，最終作出上述判決。廖女當庭表示對判決沒異議，不上訴。