非法侵佔國有林地26年　政府多年調查未解決

內媒上周六（20日）報道，近日黑龍江五常市有市民舉報，當地一家公司自1995年起，在沒有合法審批手績下，非法侵佔國有林地26年，興建山莊毀壞樹林。當局18年來多次實施處罰都未有執行，3年前曾被中央部門點名仍未解決。

舉報人劉先生表示，侵佔國有林地的公司名為松花江綠達實業有限公司。被侵佔的林地位於五常市背蔭河鎮內，該林地現時建有一個莊園。劉先生又指公司圍起大片公共林地，非法砍伐林地內逾百畝樹林以及樟子松。內媒根據資料發現，1994年公司與該鎮大荒村簽訂使用集體荒山荒地協議書。1995年，公司以假文件與五常市土地管理局簽訂國有土地使用權轉讓合同，使用期限為50年。

公司上周二（16日）表示，有辦理集體土地使用證以及國有土地使用證。但據了解，2003至2013年，當地各級政府部門以及林業部門多次收回及廢除違法頒發的土地使用證，但都未有進展。而3年前，中央環境保護督察組就下令五常市政府成立專案組調查。有網民就質疑事情多年來未能解決，涉事公司是否有勢力於背後撐腰，導致多年未能糾正問題。