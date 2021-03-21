傳騰訊抖音避iPhone私隱新規　蘋果警告下架違規App

英國《金融時報》近日報道，美國蘋果公司即將推出私隱新規，但包括抖音母公司字節跳動及騰訊控股等中國科技巨企研究用新技術，繞過蘋果的新規，在未經iPhone用戶同意下，仍可繼續追蹤他們的資料，以作廣告用途。蘋果警告任何違規手機應用程式（App）將被下架。

報道指，目前App使用蘋果的廣告標識符（IDFA）系統，了解用戶點擊甚麼廣告，以及下載甚麼軟件，但蘋果未來數周更新的iOS系統，屆時規定App索取用戶數據前必先取得同意。不過，獲中國政府支持、擁有近2,000名會員的中國廣告協會（CAA），已推出名為「互聯網廣告標識」（CAID）的新系統追蹤和識別iPhone用戶。

報道取得一份字節跳動提供App開發商參考的指引，當中向廣告商建議「如果IDFA不能用，就使用CAID取代」。消息指騰訊和字節跳動已在旗下App測試CAID，兩間公司拒絕回應。

蘋果其後發聲明指，App Store的條款和指引適用包括蘋果公司在內的全球開發商，強調開發商在追蹤用戶前，應先徵求許可，被發現無視用戶選擇的App，將不獲蘋果接納。消息指，蘋果有能力追蹤有甚麼App使用CAID，如果可以的話甚至會封殺違規軟件。不過有技術諮詢公司表示，蘋果難以禁止中國市場的所有App，否則可能被踢出中國市場。