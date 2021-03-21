癌病女欲捐出遺產　律師樓收20萬人民幣代理費受查

湖北省武漢一名女子因罹患晚期癌症，打算賣屋並在離世後把遺產捐到動物慈善機構，但受託於女子提供法律諮詢的律師樓，在兩次會面後收取20萬元（人民幣，下同，約23.8萬港元）的高額代理費。武昌區司法局周日（21日）表示高度重視，已依法受理，將盡快完成調查，依法依規嚴肅處理，決不姑息違法違規行為。

現年42歲的艾馨（化名）約8年前確診罹患乳腺癌，當時已有意賣屋捐遺產，便在網上尋得「湖北良朋律師事務所」，與自稱律師的范某良透過留言表達其想法。在去年因病情惡化，艾馨才正式與范某良會面，范某良透露處理遺產捐贈需要龐大的手續費，11月底10日內兩次會面，艾馨先後付20萬到律師樓。不甘被收取高額費用的艾馨其後爭取退款，范某良稱只能退回5萬元（約5.9萬港元）。

艾馨表示范某良收取20萬元服務費後，曾要求再繳交80萬元（約95萬港元），以免艾馨離世後家屬拒絕捐款。艾馨及後得知范某良並非律師，而是律師樓的老闆。范某良表示律師樓並非慈善機機，收費包括法律諮詢、與動物協會接洽、照料艾馨的生活費及起草遺囑等的費用，又稱收費合理，客戶若不滿意可以投訴。