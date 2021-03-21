世衞報告將出爐　華野味交易或為傳播源頭

世衞專家組認為中國的野味交易可能是新冠病毒的傳播源頭；圖為華南海鮮批發市場。

世界衞生組織專家組預料本周公布早前到中國進行的新冠病毒源頭調查報告，有成員透露中國的野生動物交易可能就是疫情的傳播來源。

世衞病原體顧問達斯扎克（Peter Daszak）表示，華南海鮮批發市場的野生動物可能從新冠病毒宿主身上感染病毒，成為病毒管道傳染給人類，而現階段主要結論是新冠病毒的傳播途徑與2003年沙士一樣。他指出，有證據顯示雲南等有飼養蝙蝠的中國南部地區向武漢供應野味，病毒或從野味傳給人類或其他飼養動物，然後運到市場販賣，是了解傳播途徑的重要線索。

另一名成員、澳洲微生物學家德懷爾（Dominic Dwyer）稱，目前證據顯示華南海鮮市場是新冠疫情得以擴大的地方，但不一定是病毒誕生地。早前有科學家指，武漢首批通報的99名病人，有一半與華南海鮮市場有關，而且該處會把兩種動物放在擁擠的籠內，或因此令病毒變異，然後傳給人類。

報告未對病毒來源作最終定論，專家計劃在中國境內外做更多研究，了解新冠病毒如何形成，防止疫情日後回升或重臨。病毒溯源工作被指政治化，但達斯扎克認為科學原則依然獲重視，並相信新冠病毒來源等重要數據，會在未來數年公諸於世。