受大陸沙塵暴吹襲　台PM10濃度最高達每立方米300微克

北京、內蒙古等北方地區自上周一（15日）遭遇十年一遇的沙塵暴吹襲，該股沙塵暴預料周日（21日）會影響到台灣，空氣質量將急速惡化，部分地區會達到「紅色警示」。大陸氣象局環境氣象中心主任張碧輝表示，該股沙塵暴由蒙古越境吹來。內蒙古呼和浩特市民表示，覺得肺部、喉嚨十分不適，「現在就希望來一場大雨，把沙塵壓下去」。

台灣環保署指出，沙塵暴將於周日隨東北風吹襲台灣，部分西半部地區空氣質素將達「紅色警示」，全台也達到「橙色提醒」等級，對台的空氣質素影響周一（22日）達最高峰，會持續到周二（23日）。台北部地區PM10濃度將達每立方米250至300微克，PM2.5小時濃度將達每平方米50至60微克。

近日一條長3,000多公里的沙塵帶影響中國大陸甘肅、內蒙、河北、北京、山西等多個省市區，多地黃沙漫天、塵土飛揚，空氣質量指數爆表，街道能見度下降，路面實施交通管制。張碧輝分析，沙和風是形成沙塵天氣的兩大重要因素，蒙古嚴重退化的植被使土壤沙化，為此次沙塵暴提供「塵土」。

對於修復沙漠化土地，中國林科院防沙治沙首席專家楊文斌表示，過去以為植物覆蓋度在40%以上才能固沙。但後來發現在乾旱區和半乾旱區，達到40%覆蓋度後，會加速地下水消耗，防護林在中、幼齡會大面積衰退或死亡，反而加大土壤沙漠化風險，於是發展出30%以下的低覆蓋度固沙理論，在避免違反自然，防止過度耗用地下水情況下達到治沙效果。