教師避債自殺亡　學生家長追117萬人民幣借款

遼寧撫順市一名小學教師，因沉迷網上賭博陷入財困，在上月16日自殺身亡，惟多名學生家長曾在教師生前向其借款，至少有117萬元（人民幣，下同，約140萬港元）尚未還清，遂於近日向警方報案。據悉，有家長向該教師借款超過50萬元（約59.6萬港元）。

一名48歲的楊姓女教師是某小學三年級的班主任，去年4月被拉進一個大型網絡彩票站後，開始沉迷賭博，輸掉大量金錢後向丈夫、80歲母親及學生家長編織各種謊言借款還債。

部分家長表示，去年10月陸續收到楊女的訊息，以買樓、供子女出國留學等理由，分批向家長借2.5萬（約3萬港元）至45萬（約53萬港元）不等，並答應會在去年12月及今年3至4月還款。惟家長一直未收到還款，更在上月收到楊女自殺身亡的消息。

與楊女結婚一年多的管姓丈夫表示，不知悉妻子的不良嗜好，後者亦向其母親以償還哥哥債務為由，借款至少20萬元（約23.9萬港元）。丈夫又透露不少家長向他要求還錢，他建議對方循法律途徑索償。警方上周三（17日）指，由於案件屬經濟糾紛，可向法院提出起訴。