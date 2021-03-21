華為海洋競鋪海底電纜判無效　項目料剔除中資

日媒日前報道，獲世界銀行及亞洲開發銀行資助7,260萬美元（約5.7億港元）的大平洋地區海底光纖電纜計劃，包括由亨通光電持有的中資企業、華為子公司華為海洋在內，3間競標的企業全數投標無效，受惠於海底光纖電纜項目的太平洋國家密克羅尼西亞、基里巴斯及瑙魯共和國預料會重啟競標，相信屆時中資企業或會被剔走。

上周四（18日）的報道指今年2月，華為海洋、法國電訊公司阿爾卡特及日本電氣（NEC）3間企業已被告知投標無效，但未知詳細原因，有傳華為海洋早前因為出價較另外兩間企業低約20%而較有利中標。但美國、日本及澳洲分別公開警告，指中國的間諜行動會為計劃帶來潛在風險，而且項目的海底光纜亦會連接美國軍事要地關島，令多國關注。日媒又指出太平洋3國將會重啟競投計劃，但估計中國企業將被排除在外。

海底光纖電纜的鋪設項目對太平洋諸國尤為重要，瑙魯是現時台灣15個邦交國的其中之一，但2019年與台灣斷交的基里巴斯傾向支持華為海洋的投資。報道引述華為海洋回應指對是次投標無效，「並不感遺憾」。