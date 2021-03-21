分店閉路電視具人臉識別功能　名創優品被立案調查

央視「315晚會」早前曝光了內地不少商店安裝的蘇州萬店掌網絡科技有限公司閉路電視，能夠採集顧客人臉訊息引起社會關注。在香港亦設有分店的內地生活雜貨品牌名創優品（MINISO），周日（21日）亦被官方揭發其位於江蘇蘇州張家港市分店亦存在上述情況，目前該市市場監督管理局已對相關涉事單位立案調查。

微信公眾號「中國消費者報」指出，張家港市監局近日對轄區內的商戶進行專項排查，發現名創優品的門店內閉路電視竟貼有膠紙，拆除後上面印有「萬店掌」的品牌Logo。該店店長表示，接獲公司通知將門店有關的閉路電視上面「萬店掌」的字樣覆蓋掉，「還要求我們立即執行」。

執法人員其後檢查店長所使用的「名創巡店」手機App，發現該App人臉識別功能還在正常使用。進一步調查後，其識別功能更能夠識別出進店顧客的性別、年齡段等訊息，且自動將顧客識別並顯示「新顧客第一次到店」、「熟客第11次到店」、「會員」的標籤，惟顧客毫不知情。

同樣情況亦發生在商場內，執法人員檢查不同樓層的閉路電視時，發現共計35部出自匯納科技股份有限公司的閉路電視，其公司所運行的匯客雲系統中，有大量客流量分析數據，可通過人臉識別分析當日及最近一個月的客流人數、回流顧客數、男女比例等數據。當局目前已依法拔除其網絡數據傳輸接口線，並下令立即停止使用。