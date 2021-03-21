全台周一開始接種阿斯利康疫苗　行政院長蘇貞昌身先士卒

台灣將在周一（22日）開始注射英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗，行政院長蘇貞昌和衞生福利部長陳時中會在當日早上率先接種。因有阿斯利康接種者早前出現血栓塞的情況，接種同意書上已寫明相關風險，並會安排安全監測，讓民眾是否決定接種。

全台57間醫院周一開始為民眾注射阿斯利康疫苗，行政院新聞傳播處表示蘇貞昌及陳時中會在上午7時40分到台大醫院接種。針對公眾的疑慮，流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示已與專家討論，認為難以證明疫苗與血栓塞完全無關，故接種同意書上會寫明相關風險，同時亦建議服用避孕藥及荷爾蒙治療者應暫緩接種，又指台灣針對疫苗接種會設安全監測系統，並請專家協助研判。

針對外界關注台灣的蔡英文總統、賴清德副總統是否需要先行施打疫苗，台總統府發言人張惇涵周日重申，包括疫苗接種在內，只要有助於整體防疫的推動，兩人都願意配合相關安排。張表示，防疫與疫苗是科學議題，施打順序都應依照指揮中心的專業判斷，才能有效強化台灣的防疫安全網絡。

台灣周日（21日）新增一宗境外輸入的新冠肺炎確診個案，患者11月到波蘭出差後上月25日返台，入境時沒有出現症狀，且持有3日內無確診的報告，在本月1日於旅館隔離期間出現輕微咳嗽但無通報，上周五（19日）因工作需要自費到醫院接受檢測，於周日確診。目前已安排與患者接觸過的4名家屬居家隔離。