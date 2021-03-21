殺人犯呼冤20年　最高檢稱證據充足拒覆查

范茂珠（右圖）否認有行兇殺人。左圖為涉案場所。

浙江溫州市22年前發生一宗命案，執法部門經查後，先是認為男子范德勤因反對潘姓死者與小女兒范素芬約會，遂將其殺死，後又認為范德勤只是替大兒子范茂珠頂罪。范姓父子多年來一直呼冤，其辯護律師亦指案件存在重大疑點。惟內媒近日從范茂珠處得悉，最高檢認為基本事實證據清楚，不符合立案覆查條件，決定結案。

案發於1998年12月31日清晨，警方在范家附近巷子內發現潘的屍體，經查後認為范家有行兇嫌疑，並視范家房子為第一案發現場。起訴書指，警方審訊時，范素芬承認潘男到其家與她玩耍，被父親發現並殺死；范德勤與范茂珠均先後承認殺人拋屍。翌年12月，檢方起訴范德勤，惟庭審時范家翻供，檢方以案件有疑點為由撤訴。

至2000年10月，檢方認定行兇者是范茂珠，於是再提起公訴。同年11月，溫州市中院一審宣判，范茂珠犯故意傷害罪，被判無期徒刑；其父親、妹妹及舅父陳鍾興均犯包庇罪，判囚3年至5年不等。范一家不服上訴，但遭駁回。

范茂珠及後獲減刑，2016年刑滿出獄後，2019年委託律師向最高檢提出申訴。律師指案件缺乏客觀證據，存在多項疑點，包括第一案發現場未有發現血漬，涉案匕首的刀身僅8.7厘米，不可能造成9.5厘米深的傷口等。