走私白糖逃稅逾2億人民幣　19被告判囚

上海市第三中級人民法院周日（21日）通報，該院上周五（19日）宣判一宗走私案件，19名被告走私白糖入境，逃稅逾2億元（人民幣，約2.4億港元），犯走私普通貨物罪；其中一人又犯開設賭場罪，結果分別被判處有期徒刑3年至15年不等，並罰款30萬元至3,100萬元（約36萬至3,742萬港元）不等，4名主犯被剝奪政治權利3年至4年不等。

法院經審理查明，被告鄭X國從2019年1月起為牟取非法利益，夥同李X雲等人通過繞關走私白糖入境逃稅；同年3月，鄭X國又與周X勤、王X福共同出資，購買或租賃多艘船舶，並通過孔X林招攬船員，在境外採購白糖後，指使李X雲等人把白糖偷運入境，在碼頭卸貨後銷售。至案發時，該走私團夥已在短短3個月內，走私多達40多次。

另外，被告張某原擔任王某（已判囚）的司機，卻明知王某在2018年俄羅斯世界盃期間開設賭場，仍幫助王某記錄賭徒輸贏情況，並提醒王某結帳，涉及賭資約616.9萬元（約744.7萬港元）。

法院認為，19名被告共同違反海關法規，偷逃應繳稅額均屬特別巨大，其行為已構成走私普通貨物罪；張某明知他人開設賭場仍幫助記帳等，其行為構成開設賭場罪。案件中，鄭X國、周X勤、王X福、孔X林均為主犯，其餘15人為從犯，考慮各人犯案情節後，遂作出上述判決。