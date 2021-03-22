倡兩岸務實對話　陸委會籲「派戰機不如創造商機」

台陸委會主委邱太三周一（22日）表示，政府面對兩岸關係秉持不冒進的務實態度與立場，在符合對等尊嚴的原則下，願促成有意義的對話。他又指解放軍在過去一年藉軍事侵擾行動嚴重破壞台海現狀及兩岸互相克制的默契，呼籲陸方「與其派飛機，不如創造商機」。

邱太三在立法院內政委員會接受質詢時重申，大陸不斷加大對台打壓威嚇，意圖製造恐懼和心理壓力，這些負面舉措不但阻礙兩岸良性互動，也挑戰台灣堅持的民主制度與核心價值。他呼籲陸秉持相互尊重、善意理解的態度，放棄強加於台灣的政治框架、停止對台軍事威脅與外交打壓。針對日前大陸與美國在阿拉斯加展開高層會晤之後的區域形勢，邱指雙方雖在對話時針鋒相對，但台灣不會因「表象」作出任何認定或對應。

會上立委王美惠指出，大陸近期禁止台灣菠蘿進品，是欺負台灣人，邱太三回應，大陸應該要提供害蟲照片和證據，台方亦會持續保護優良品種和技術。另時代力量立委邱顯智指出，台灣民進黨前黨工李明哲自去年至今，家屬無法前往探望，質疑是處於音訊全無的狀態，問陸委會是否掌握相關情況。邱太三則回應，李明哲「今年初有寫信給他媽媽」。

針對日前大陸與美國在阿拉斯加舉行高層會晤時，有關台灣主權的說法，陸委會周日（21日）表示，台灣從來不屬於中國大陸、未來更不可能是。國台辦發言人朱鳳蓮周一回應稱，一個中國原則是國際社會普遍共識，任何人、任何勢力都無法改變。海峽兩岸雖然未統一，但中國的主權和領土完整從未分割，也不容分割。涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全中國人民決定。民進黨企圖偷換概念、進行謀獨挑釁，是很危險的。