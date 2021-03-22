台經辦僅淨10派駐員工　陸委會盼港府審慎處理

台北經濟文化辦事處（簡稱台經辦）香港處長盧長水，原定於2018年7月履新，惟港府遲遲未發簽證，至今未能赴港。有台灣立委周一（22日）擔心辦事處運作受影響，台陸委會主委邱太三表示，若港府期待雙方交流能夠更加有序且持續，應審慎處理這問題。

國民黨立委魯明哲在立法院內政委員會質詢時指出，台經辦香港辦事處本應有30人正式派駐，管理36名當地僱員，但目前僅10名正式派駐人員管理54名當地僱員，「在此情況下，台經辦能否達到基本服務需求？還是直接撤掉？」魯明哲要求陸委會提供與港府就相關問題的溝通紀錄。

會上因時間緣故，邱太三未能當場說明。在中場時間，他向媒體交代稱，香港辦事處原本編制只有19人，過去都按港台雙方所訂的程序辦理，但港方採取片面、不合理的要求跟處理，導致台灣人員遭遇一些困難，台當局正按照程序跟港府溝通、申請當中。

台陸委會於2018年6月宣布由盧長水接替嚴重光出任台經辦香港處長，惟盧今未能赴港履新。代理處長高銘村去年疑拒絕簽署「支持一個中國承諾書」，因此不獲續發簽證，被迫離港。