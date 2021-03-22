微信遺囑不具法律效力　用戶網上個人財產或引糾紛

隨着內地對訂立遺囑的接受程度有年輕化趨勢，內媒周一（22日）報道，據中華遺囑庫最近發布的白皮書，80後用戶透過「微信遺囑」程式立遺囑在過去4年攀升7倍，00後也開始未雨綢繆。然而，因該程式不具法律效力，對於往生者生前的財產分配可能無效執行，甚至會存在個人信息安全及道德的隱憂。

據白皮書的統計數據，中華遺囑庫去年收到將近7萬份微信遺囑，在疫情最嚴重的2至3月時，最高峰的一天收到上千份；遺囑內容中有34.1%是對愛人及家人的祝福、祈禱，其次是向愛人、配偶表白，佔32.72%。其中，90後涉及的財產類型，如銀行存款及房產分別佔超過80%及70%，虛擬財產如支付寶及微信上的錢款、社交軟件的帳號、遊戲帳號等，則佔約21%。

然而，遊戲帳號中的數據、網絡虛擬財產雖然受到法律保護，但在民事領域上沒有具體列明對此類財產的定性及解決措施，因大部分遊戲營運商在用戶協議中寫明擁有權並非在用戶一方，不能寫進遺囑上讓人繼承；社交帳號用戶只有登記後的使用權，亦無法轉移帳號予繼承人，若帳號非本人操作可被營運商凍結。

有90後用戶擔心黑客盜取遺囑內容，將立遺囑人的真實信息流出，進一步引發人身、財產安全的隱患。另外，更有人覺得過早訂立遺囑會引發年輕人輕生的可能性，甚至會發生有相關受益人謀財害命等問題。