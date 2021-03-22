台2架F5E戰機相撞墜機　機師1命危1失蹤

台灣傳媒周一（22日）報道，位於台東縣台東市的空軍志航基地發生意外，2架F5E戰鬥機發生擦撞，其雷達光點在當日下午3時20分，於屏東旭海漁港距岸1.4海里消失，機師跳傘逃生。官方派出直升機救援，詳細情形待進一步釐清，目前F5系列戰機全面停飛。當局目前已尋獲其中一名機師羅尚樺中尉，惟已失去生命迹象緊急送醫搶救。

報道指，台灣的國家搜救指揮中心引述台國防部通報，當日下午2時30分，4架F5E戰鬥機從志航基地起飛執行訓練任務，其中載有各1名機師的兩架戰機在空中發生擦撞後墮海，雷達光點在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港外海消失。當局接收到求生信號，但很微弱，並在下午3時22分派遣黑鷹搜救機及海巡船艇，台東、屏東消防在岸際搜尋。

至下午4時許，九鵬派出所員警在失事地點岸邊尋獲機師彈射後的傘具及座椅，其後再發現羅尚樺，惟已無生命迹象。據了解，潘穎諄及羅尚樺分別28歲及26歲，有消息指潘穎諄疑未跳傘，當局目前正持續搜尋。

台灣空軍近年事故頻生，其中去年10月29日亦發生F5E戰機事故，戰機在志航基地起飛執行訓練時，因引擎故障墮海，機師朱冠甍雖彈射跳傘，但最終身亡，軍方當時隨即停飛F5系列戰機，至11月14日復飛，未料復飛未夠半年再出事故。

同年11月17日，台軍一架F16A戰機從花蓮基地起飛，進行夜航訓練期間失蹤。台灣官方需派出多方面力量搜救，但戰機及機師蔣正志至今仍下落不明，台軍的F16戰機隨即停飛進行「天安一號」特檢。