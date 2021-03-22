前微博審查員揭密　日接200指令刪敏感資訊

中國外交部上周五（19日）因英國廣播公司（BBC）報道涉新疆「強迫勞動」、中國「限制新聞自由」等內容提出嚴正交涉。BBC翌日（20日）反擊，發表採訪前微博審查員的報道，內容提到後者在任職期間，每天均需要刪除數十個政治敏感的貼文，更甚者一日接獲超過200個刪除指令。

報道指，劉姓受訪者2011年至2013年期間任職微博審查員，當時經常接獲上頭命令，以發生政治事件為由，要求他將相關的字詞全數刪帖屏蔽。他表示，一開始只是每天10多個指令，後來隨着敏感詞愈來愈多就開始遞增。他又提到，大部分同事均不會使用微博，而其個人則有用微博及使用虛擬私人網絡（VPN）。

劉男提到，審查員若在後台看到維吾爾語，不論內容是甚麼都需一律刪除，直播期間若聽到的話會警告切換回漢語，否則會關閉直播。另外，被美國以威脅國安為由遭禁止的TikTok，反而不需要網絡審查員，因為其母公司字節跳動2萬名內容管理員，在進行內容優化的同時也在審查，其人力資源經理曾向他明確透露有關審查內容。

他又指出，曾向外媒提供網絡審查內容，以及工作期間累積了許多敏感資料，去年為保安全已逃離美國，並將審查日誌公開發表。