華反擊制裁歐盟10人　斥損害中方主權

歐盟周一（22日）就新疆人權問題制裁4名中國官員及1個實體，中國外交部隨即反擊，宣布對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假訊息的10名人員和4個實體實施制裁。相關人員及其家屬被禁止入境中國內地及香港、澳門，關聯企業、機構亦被限制與中國往來。

被制裁人士分別是歐洲議會議員彼蒂科菲爾、蓋勒、格魯克斯曼、庫楚克、萊克斯曼，以及荷蘭議會議員舍爾茨瑪、比利時議會議員科格拉蒂、立陶宛議會議員薩卡利埃內、德國學者鄭國恩、瑞典學者葉必揚。歐盟理事會政治與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡託中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會亦在制裁名單。

中國外交部批評，歐盟基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁，此舉罔顧事實及顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係。中方表示堅決反對和強烈譴責，敦促歐方不要再以「人權教師爺」自居，不要再玩弄虛偽的雙重標準，四處干涉別國內政，切勿在錯誤的道路上愈走愈遠，否則中方將做出進一步堅決的反應。