中國制裁歐洲議員報復　歐盟斥不可接受　荷召見華大使

歐盟周一（22日）宣布就新疆人權問題制裁中國官員，中方隨即反擊制裁歐洲議會議員，包括荷蘭議員舍爾茨瑪。荷蘭外交部同日召見中國駐荷蘭大使抗議，外長布洛克稍後將於歐盟外長會議回應事件。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）形容中方的報復反制可預料但不可接受，認為歐盟此舉是一項對捍衞和促進世界人權狀況的重要決定，強調歐盟捍衞人權及回應嚴重侵犯行為的決心不變。

歐洲議會內最大黨團、歐洲人民黨的領袖韋伯（Manfred Weber）亦在社交網站批評，北京攻擊經由自由選舉產生的歐洲議會議員是蔑視民主，呼籲歐盟再準備措施反制中國。由美國、英國、澳洲等8個國家及歐洲議會多名議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」發聲明，對中方的反制感遺憾，強調中方的恐嚇行為破壞全球法治。世界維吾爾代表大會感謝歐盟，稱制裁向中國傳達明確訊息，中國實行種族滅絕須受懲罰。

英國外相藍韜文在英國國會表示，中方侵犯新疆人權的證據不容忽視，英方正與國際合作制裁中國。中國駐英國公使楊曉光表示，英國因新疆人權問題對中國官員實施制裁，是錯誤的決定，十分失望，中方對此堅決反對。