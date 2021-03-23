網購肉腸包裝內滿布蛆蟲　買家只求道歉

內地一名劉姓女子透過網購平台購買某食品店的肉腸，拆開包裝時發現大袋包裝及單裝小包裝都有破損，而肉腸竟然全是蛆蟲。她事後向客服投訴，對方多次將退款金額提高，同時要求不追究店家責任及發布有關投訴貼文。因當事人認為店家處理手法不當，道歉及賠償是應份的，周日（21日）在微博上發文公開事件。

劉女在本月9日下單購買低脂雞肉腸，到貨時卻未料會遇到此問題。據指，包裝上的生產日期為1月30日，保質期有180日，因此未過食用日期。客服一開始表示願意退錢，惟她拒絕，要求賣方公開道歉。對方則已反饋包裝問題並會改進後期包裝技術、將退款上調10倍至108.6元（人民幣，下同，約130港元），但當事人二次拒絕。

客服最後加碼至1,000元（約1,193港元），同時要求她不得在從其他渠道作二次投訴、追究買方任何責任，以及不可在網絡上發布與此投訴相關的圖文。劉女認為對方站在高處要求其刪帖刪評，試圖粉飾太平，有欠公妥，因此發文並標記賣家、其客服及消費者協會處理。

有記者周一（22日）得到涉事店家的回覆，稱公司質檢部門已對同批次產品排查，暫時未發現有同樣問題，另解釋生蛆是因為產品包裝破損導致產品變質。劉女表示不要賠償，只要道歉以及對方保證重視產品質量。