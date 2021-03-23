訂7樣菜調包6樣　外賣員疑造假單賺差價

湖北武漢市的王先生日前透過外賣平台從一間餐廳訂餐，收到食物後發現分量減少，向餐廳查詢。他才驚悉7道菜中只有1道是該餐廳製作，其餘的菜原來是外賣員怕不夠時間，私下從其他餐廳購買。王先生又發現外賣收據是偽造，懷疑外賣員多收費用賺取差價。

王先生指，上周五（19日）從一家叫「靚靚蒸蝦」的餐廳訂外賣，因冷麵分量比以前少，打電話向餐廳查詢。老闆娘從王先生傳送的照片發現，冷麵加了餐廳不會用的黃瓜及火腿，再看到其他食物照片，老闆娘指有6道菜都不是其出口。老闆娘又表示，連王先生收到的收據都是假，她提供閉路電視證實，外賣員當時只從店內取走一道菜。

內媒記者追查事件，於上周六（20日）找到涉事外賣員甘某。甘某聲稱，因接單時距離遠，為趕及送餐就在另一間餐廳買6道菜，收王先生466元（人民幣，下同，約564港元），多收36元（約43港元）。但他沒有提到如何打印假收據。

王先生擔心連假收據都可以做到，背後或牽涉集團式經營。事件亦引來網民憂慮，指食物有可能從不明食肆購買，衞生無從保證。外賣平台周一（22日）回應，目前無法聯絡涉事外賣員，將與警方調查事件。