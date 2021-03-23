台警兒子涉性侵同學遭起底 網上論壇被指拒刪文受罰

台灣南投縣去年傳出一名高中男生恃着父親是警界高層，性侵同班女同學長達2年，引起輿論哄勢，男生亦被網民起底，其個人資料、照片等隨即在各大網絡論壇流傳。縣政府以違反兒少法為由，要求各論壇刪除文章，其中論壇「巴哈姆特」被指拒絕刪除文章，遭當局罰款6萬元新台幣（約1.67萬港元），結果引起網民不滿。

「巴哈姆特」受罰的消息近日在網上傳出後，有指下一波將針對「Dcard」和「PTT」等著名論壇。縣政府周一（22日）證實，去年起已要求各大論壇刪除相關文章，原因是保護未成年少年的個人資料，亦避免相關人士遭到網絡霸凌，並已於本月11日對「巴哈姆特」開罰，強調情況如不改善，將持續開罰。

「巴哈姆特」同日發聲明反駁，強調該論壇從未拒絕刪文，自當局去年10月首次來函要求刪文起，該論壇一直主動配合；至第3次來函時，當局要求刪文數目多達406篇，並提供83篇文章作者個資，該論壇基於經驗，擔憂大量刪文導致更多非理性討論，故與承辦人溝通後，改採人工刪除活躍違法貼文等方式處理，未料第4次來函已是裁罰。對此，該論壇表示遺憾，並將進行內部檢討。

另外，由於涉嫌性侵的高中生早於去年11月已成年，不少網民質疑縣政府仍以兒少法為由要求各大論壇刪文的動機，批評當局「包庇惡徒」等。