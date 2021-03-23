台法官涉要求少年當庭掌嘴　法院︰啟動調查機制

台灣苗栗地方法院一名周姓女法官，近日被指在2019年審理一宗少年案件期間，要求涉案少年當庭自行掌嘴，導致少年身心受創。事件引起哄動，苗栗地院周一（22日）回應，指已啟動調查機制，將於周三（24日）召開法官自律委員會審議，要求周女出席說明。

台媒報道，周女於台灣的國立政治大學法律系畢業，司法官訓練所41期結業，2002年起擔任檢察官，並於2009年轉任苗栗地院法官，現為苗栗地院少年及家事法庭法官。她在2019年審理少年案件時，疑因少年對父母施暴，行為出現偏差，於庭上要求少年自行掌嘴認錯，少年嚇得當場照做，但法院事後未接獲家長投訴，家長反而寫信感謝周女，直指︰「小孩變乖了。」

苗栗地院指出，案件發生後，該院已動用資源介入輔導少年，目前少年的身心狀況均在觀察掌握中，並將於周三召開法官自律委員會審議，經法官自律委員會審議後，如確認違反法官法、法官倫理規範、法官守則等規範，將視涉案情節作出處分。

另報道指，有苗栗縣政府社工質疑周女拖延開庭時間，並以電子郵件寫信投訴，卻被查出身份，因而承受巨大壓力無法繼續任職。縣政府則指，詳細內容須進一步查證，強調該社工沒被「秋後算帳」，也沒有無法再任職的情況。