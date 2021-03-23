杭州婦與夫吵架　一怒下丟垃圾埇落街遭行拘

浙江省杭州市蕭山區近日發生一宗高空擲物案件，一個垃圾桶從一座大廈10樓單位飛墮公眾休憩草坪。由於現場有不少區內小童在玩耍，居民均表震怒。警方其後鎖定擲物者是一名吳姓女子，據知因與丈夫吵架，一氣之下將垃圾桶從露台拋下。

事發於上月某日下午3時許，現場為蕭山蜀山街道，由於當時正下雨，路上行人不多。垃圾桶從天而降後，內裏裝着的紙巾、花生殼，還有螺絲批散落一地，引來了不少居民圍觀。其中一名黃姓男子稱， 該草坪是公眾區域，不少孩子經常在該處玩耍，包括其孫兒。黃男其後向物業管理處反映，物管處亦隨即報警。

當地蜀山派出所警員到場後發現，案件未造成任何人傷亡或財物損失，但由於高空擲物屬違法行為，警員隨即翻查現場閉路電視畫面並詢問目擊者，其後鎖定現場附近一幢大廈的吳姓女住戶有可疑，警方於是聯合物管處負責人上門調查。

吳女坦言，當天下午與潘姓丈夫因客廳內的垃圾未倒發生爭執，兩人一輪口角後，吳女情緒愈來愈激動，突然拿起垃圾桶從露台拋下。吳女其後被帶走，她冷靜下來開始反思自己的行為，並對自己魯莽的行為表示後悔。最終，蕭山警方依法對吳女處以行政拘留 5 日的處罰。