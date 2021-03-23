台軍機墮海發現機師所穿鞋　疑變換隊形出事

台灣空軍兩架F5E單座戰機周一（22日）訓練時相撞，於屏東外海墜毀，其中羅尚樺中尉殉職、潘穎諄上尉仍失蹤。軍方早前在墾丁九棚大沙漠岸邊發現一隻屬於機師的鞋、救生衣和機身殘骸等，目前以港仔村為中心點分區搜尋。

軍方表示，周一晚間8時半，搜救人員在九棚大沙漠的岸邊發現的鞋，經空軍單位鑑定後，確定是機師所穿、左腳的鞋，但未能確認鞋的主人。此外，搜救人員又在距離發現彈射座椅約3.5公里位置，發現救生衣、機身殘骸。

據軍方資料顯示，事發當日訓練的4架戰機，分別是2架雙座和2架單座機。各戰機在屏東佳冬靶場執行訓練任務結束後回程，原本由1、3號機在前，2、4號機在後，但期間1號機要求調整隊形，惟出事兩架戰機的機師駕駛經驗尚淺，疑因而引發擦撞。據報，目前軍方調查的重點在於調整隊形時機，天氣狀態，以及變換隊形時目視程度等。

台灣的蔡英文總統周二（23日）出席動工儀式表示，已指示國防部務必全力搜救失蹤機師，並釐清事故原因。她又向殉職的機師家屬表達沉痛哀悼。蘇貞昌同日前赴立法院就施政報告接受質詢前受訪，也對殉職機師致敬。就民進黨台北市黨部主委吳怡農在事發後表示，隨着解放軍不間斷的侵擾，令台方機師、後勤及戰備訓練的壓力日益增加，蘇指基於守護人民安全，台軍將士非常辛苦，盼市民給予支持。