華召見歐盟代表抗議　中國駐英加澳使館還擊

歐盟周一（22日）宣布就新疆人權問題制裁4名中國官員後，英美加等地亦跟隨。同晚中國外交部副部長秦剛召見歐盟駐華代表團團長沙皮伊，提出嚴正抗議和強烈譴責。而中國駐英國和加拿大使館也分別就西方制裁回應。

秦剛指出，歐盟基於涉疆謊言和虛假信息搞對華制裁，於實不符、於法無據、於理不合。歐盟沒有資格以人權教師爺自居。中方敦促歐盟認識到錯誤嚴重性並糾正錯誤，停止對抗，以免給中歐關係造成更大損害。秦剛強調中方維護國家主權、安全、發展利益的意志和決心堅定不移。

中國駐英國大使館臨時代辦楊光臨，周一接受當地媒體專訪時表示，對英國政府加入制裁行列的決定不感驚訝，但深感失望。他指英方借人權問題對中方官員和實體實施單邊制裁，罔顧事實、顛倒黑白，嚴重損害兩國關係，中方保留採取相應反制措施權利。

中國駐加拿大使館發言人同樣批評加方實施制裁的行為，是粗暴干涉中國內政，並對中國人民的嚴重挑釁。該發言人稱，加方打着人權的幌子破壞新疆社會穩定和長治久安，是要給中國經濟社會發展製造干擾和障礙。發言人警告，加方通過在國際上拉幫結夥和訴諸制裁對華施壓的圖謀絕不會得逞，必將遭到中方迎頭痛擊。

中國駐澳洲大使館發言人指摘澳方對中國無端攻擊，純屬政治操弄，再次充分暴露澳方根深蒂固的意識形態偏見和抹黑中國的可鄙伎倆。中方又奉勸澳方反躬自省，調查解決澳海外軍人殺戮無辜平民、國內的種族歧視、侵犯土著人權、虐待離岸拘留中心被羈押者等問題。