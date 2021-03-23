內地直播主賣慘作古仔帶貨　誘騙觀眾手法層出不窮

內地「直播帶貨」的熱潮勢不可當，但有不法之徒透過編作離奇故事或賣慘來推銷貨品，在增加流量的同時，利用觀眾好奇心及同情心獲利。內媒周一（22日）報道，某影音平台上周五（19日）公布，在過去30日整頓亂象，處理446個直播間、封禁33個帳號，其中10個更是擁百萬粉絲的主播。

平台發現的違規帶貨方式主要分為3大類。第一種是賣慘，透過編作故事如婆媳矛盾、出軌、未成年尋母等，調解家庭矛盾及感情糾紛，之後利用觀眾的同情心售賣貨品。第二種是編造不合常理的離奇劇情博關注，如「89歲奶奶生了8斤重兒子」、「剛出生就會叫爸爸媽媽」等。最後一種就是利用誇大戲碼，演出過激橋段如爭吵、甚至肢體衝突帶貨。

受害人石女士誤信某博主的悲情故事，購買了所謂的「莫桑石鑽戒」，表面說所得款項用作資助苦難孩童，詎料被爆有人佩戴後出現過敏反應才東窗事發。當中的演員事後拍片道歉，該直播帳號就整個消失不見，疑似捲款逃去。有北京律師表示，直播商家若編作悲情故事營銷，再賣假貨的行為或涉嫌詐騙。